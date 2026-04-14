قرار صادم – كاريك ينتقد قرار الحكم بطرد مارتينيز في مباراة ليدز

وصف مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، البطاقة الحمراء التي تلقاها ليساندرو مارتينيز في خسارة الشياطين الحمر 2-1 أمام ليدز يونايتد بأنها واحدة من أسوأ القرارات التي رآها على الإطلاق.



تجدر الإشارة إلى أن مارتينيز طُرد بعد أن أبرزت مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) سحبًا مؤقتًا للشعر من قبل مهاجم ليدز دومينيك كالفيرت-لوين.



وفي رد فعله بعد المباراة، أعرب كاريك عن إحباطه من اعتبار الحادث خطأً واضحاً وجلياً، وجادل بأن تصرفات مماثلة وأكثر عدوانية في وقت سابق من المباراة لم تعاقب.

اقرأ أيضا:وصيف دوري أبطال أوروبا مهتم بالجناح النيجيري البالغ من العمر 18 عامًا



لم نبدأ المباراة بشكل جيد. استقبلنا هدفًا عندما ضرب ليني يورو مؤخرة رأسه بساعده، وسجلوا الهدف الأول. لم يقرر الحكم إلغاء القرار. كانت تلك لحظة حاسمة في المباراة. لم نكن في أفضل حالاتنا، ولم نكن متناغمين، كانت لدينا بعض اللمحات الجيدة، لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال معظم فترات الشوط الأول.



لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن اللاعبين، بالطريقة التي تعاملوا بها مع المباراة، حافظوا على إيجابيتهم وقاتلوا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بعد قرار صادم آخر بطرد (مارتينيز). مباراتان متتاليتان تعرضنا فيهما لقرارات مماثلة ضدنا، لكن هذا القرار كان من أسوأ القرارات التي رأيتها.



"يمكنك أن تضرب ليني يورو بالمرفق لتسجيل الهدف الأول، مع إمالة ذراعك بالطبع، يمكنك أن ترمي ذراعك في وجه مارتينيز، وعندما يفقد توازنه بسبب ذلك، يكون نصف ممسك، ويلمس نصف الجزء الخلفي من شعره مما يؤدي إلى سحب ربطة الشعر للخارج."



"لا أعرف حتى كيف يبدو الأمر. ليس سحباً، ولا شداً، ولا تصرفاً عدوانياً. لمسه فقط، ثم طُرد من الملعب. والأسوأ من ذلك، أنه طُرد ليُلغي القرار، وهو خطأ واضح وجلي. أمرٌ صادم."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ليدز يونايتد 1.686 1xbet X تعادل 4.11 1xbet ولفرهامبتون 5.58 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء ليدز يونايتد -0.5 في 6 من آخر 10 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر وولفرهامبتون بفارق هدف واحد على الأقل. فوز وولفرهامبتون فاز وولفرهامبتون في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد ليدز يونايتد. التعادل في الشوط الأول تعادل فريق وولفرهامبتون في الشوط الأول في 6 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه.



