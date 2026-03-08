سيلفا يدافع عن اختياره رغم خروج فولهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

دافع ماركو سيلفا، مدرب فريق فولهام، عن اختياراته في مباراة فريقه التي خسرها أمام ساوثهامبتون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

خسر النادي اللندني بنتيجة 1-0 أمام ساوثهامبتون في ملعب كرافن كوتيدج بعد ظهر يوم الأحد.

سجل روس ستيوارت هدف الفوز من ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

قال سيلفا، معلقاً على اختياره: "أتفهم ذلك، لكن الأمر يتجاوز ذلك. لقد كان عصراً سيئاً لنا ولجماهيرنا. نحتاج إلى دراسة الأمر بعمق لأنني لست راضياً على الإطلاق عما حدث هذا المساء."

اقرأ أيضا:أسطورة إنجلترا تكشف عن وجود خلاف بين كاريك وسكولز

هذه الخسارة ليست مجرد هزيمة، وإن كان سببها التغييرات فلا بأس، أتفهم ذلك، لكن سيسينيون وكاستاني لعبا هذا الموسم ضد فرق قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوسكار بوب وصامويل تشوكويزي على نفس المستوى. علينا أن نبحث في الأسباب الجذرية. أتفهم أنني أتحمل مسؤولية إجراء هذه التغييرات.

"بالنسبة لي، الأمر بسيط، عندما تسدد 24 تسديدة ولا تتاح لهم فرص كثيرة للتسجيل، نصل إلى منطقة جزائهم، ونبني الهجمات من الأطراف، لكن علينا أن ننهي الهجمات بشكل أفضل، وأن نكون أسرع، وأن نصل إلى المواقع المناسبة داخل منطقة الجزاء."

"سددوا خمس تسديدات وكان لديهم فرص للتسجيل، كل لحظة في الهجمة المرتدة كانت فرصة لهم. الأمر يتعلق بالعقلية. عندما تسدد الكثير من التسديدات وتبحث عن الفرص، كان يجب علينا خلق المزيد. لم يكن أداء فريقنا بالمستوى المطلوب."

وعن تحسين الأداء لبقية الموسم، أضاف سيلفا: "من واجبنا أن ندرك أن ما حدث كان سيئاً للغاية. نعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم، لكن الأمر يتجاوز ذلك. علينا أن ننظر إلى الأمر بعمق لأنه لم يكن جيداً بما فيه الكفاية، ويبدأ ذلك بمراجعة أدائي الشخصي."



