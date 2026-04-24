سيلفا يقدم تحديثاً جديداً بشأن إصابة إيوبي

أعرب ماركو سيلفا، مدرب فولهام، عن تفاؤله بإمكانية عودة أليكس إيوبي إلى الملاعب قبل نهاية الموسم، على الرغم من تعرضه للإصابة مؤخراً، وفقاً للتقارير. Completesports.com.

تعرض إيوبي لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فولهام ضد برينتفورد التي انتهت بالتعادل السلبي في نهاية الأسبوع الماضي.

أُجبر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على الخروج في أواخر الشوط الأول، ودخل زميله في المنتخب الوطني صامويل تشوكويزي كبديل له.

أشارت المخاوف الأولية إلى احتمال استبعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لبقية الموسم.

ومع ذلك، ورغم خيبة أمل سيلفا من الإصابة، إلا أنه لا يزال يأمل في أن يتعافى لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات في الوقت المناسب للمشاركة مرة أخرى مع النادي قبل نهاية الموسم.

"إنها أخبار سيئة حقاً أن نخسر لاعباً مثل إيوبي. لا يزال كيني غائباً، لكنه عاد إلى أرض الملعب. وهو أكثر مشاركة"، هكذا صرح سيلفا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

"كيفن يتدرب بشكل فردي لكنه سيغيب. من الصعب تحديد موعد عودة أليكس، لكنه سيعود قبل نهاية الموسم."

سجل إيوبي أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري مع فولهام هذا الموسم.

سيستضيف النادي اللندني فريق أستون فيلا على ملعب كرافن كوتيدج يوم السبت.

بقلم أديبوي أموسو



