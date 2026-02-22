سيميوني يشيد بأداء لوكمان في فوز أتلتيكو على إسبانيول

أشاد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأداء أديمولا لوكمان الرائع في فوز فريقه على إسبانيول بنتيجة 4-2، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

أنهى هذا الفوز سلسلة من ثلاث مباريات دون تسجيل أهداف في الدوري الإسباني، متجنباً بذلك ما كان سيصبح أول سلسلة من أربع مباريات دون فوز لأتلتيكو في البطولة منذ ديسمبر 2021.

وضع لوكمان أتلتيكو في المقدمة بنتيجة 3-1 بعد أن أحسن توقيت انطلاقته، وسدد الكرة برأسه عند القائم البعيد من ركلة ركنية.

كان هذا أول هدف يسجله اللاعب النيجيري الدولي في الدوري مع الفريق الأحمر والأبيض.

اقرأ أيضا:"فوز عظيم" - أونيكا يعلق على انتصار كوفنتري سيتي على وست بروميتش ألبيون

سيميون يكلف لوكمان

لكن سيميوني كلف لوكمان بالعمل على الجانب الدفاعي من أدائه.

"لوكمان يجلب لنا الأهداف، أهداف أكثر من أدائه العام. لا يزال بإمكانه تحسين أدائه العام وعمله الدفاعي"، هكذا صرح للصحفيين بعد المباراة.

"نحتاج منه أن يتكيف مع أسلوب لعب الفريق في تلك الجوانب. رسالته هي أنه يريد أن يتحسن كلاعب كرة قدم."

"لديه غريزة تسجيل الأهداف، والأهداف التي سجلها ليست محض صدفة. لكننا نحتاج أيضاً إلى المزيد منه في مجمل اللعبة."

بقلم أديبوي أموسو



