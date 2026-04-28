سيميوني يؤكد اهتمام أرسنال بألفاريز

بحسب دييغو سيميوني، وفقًا لتقارير سكاي سبورتس، فإن نادي أرسنال مهتم بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، لكنه يواجه منافسة من باريس سان جيرمان وبرشلونة للتعاقد معه.

أكد مدرب أتلتيكو مدريد الاهتمام باللاعبين في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم الأربعاء على ملعب متروبوليتانو.

"أنا لستُ على دراية بما يدور في ذهن جوليان ألفاريز"، هكذا قال عندما سُئل عن التقارير التي تربطه بنادي أرسنال.

"أتفهم أنه من الطبيعي أن يرغب كل من أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة في ضم لاعب استثنائي مثل جوليان ألفاريز."

"هذا طبيعي لأنه جيد جداً."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet اتلتيكو مدريد 2.96 1xbet X تعادل 3.34 1xbet أرسنال فك 2.643 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أرسنال يسجل أولا سجل أرسنال الهدف الأول في 7 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه. أرسنال أقل من 2.5 هدف سجل فريق أرسنال أقل من 2.5 هدف في 14 من آخر 15 مباراة. أرسنال أقل من 1.5 هدف سجل فريق أرسنال أقل من 1.5 هدف في 9 من آخر 15 مباراة.

سجل ألفاريز 48 هدفاً في 104 مباريات مع أتلتيكو مدريد منذ انتقاله مقابل 82 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين وكان جزءاً من الثلاثية في موسم 2022/23.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً معروف لدى المدير الرياضي لنادي أرسنال، أندريا بيرتا، الذي أشرف على انتقاله إلى أتلتيكو مدريد من ملعب الاتحاد.

غاب ألفاريز، الذي فاز أيضاً بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2022، عن آخر مباراتين لأتلتيكو بسبب إصابة طفيفة، لكن من المتوقع أن يشارك ضد أرسنال.

أضاف فريق أرسنال فيكتور جيوكيريس إلى خط هجومه الصيف الماضي، لكن تم استبعاد مهاجم سبورتينغ السابق، هداف الفريق هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، لصالح كاي هافرتز قبل أن يتعرض اللاعب الدولي الألماني للإصابة أمام نيوكاسل.

علمت شبكة سكاي سبورتس نيوز أن نادي أرسنال يخطط للنشاط في سوق الانتقالات الصيفية ويعتزم إضافة مهاجم ولاعب وسط وظهير.



