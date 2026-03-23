سيميوني يُشيد بأداء لوكمان في هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

أشاد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأداء أديمولا لوكمان الرائع في المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد، بحسب التقارير. Completesports.com.

خسر فريق الروخيبلانكوس بنتيجة 3-2 أمام فريق ألفارو أربيلوا في ملعب سانتياغو برنابيو مساء الأحد.

سجل لوكمان هدف افتتاح المباراة في الدقيقة 33.

مرر جوني كاردوسو الكرة إلى الجناح الأيسر، حيث قام اللاعب النيجيري الدولي بجذب مدافعين اثنين قبل أن يمررها إلى ماتيو روجيري على الجناح.

لكن سرعان ما عادت الكرة إلى لوكمان، حيث قام نجم ليستر سيتي السابق بتسجيل هدف من مسافة قريبة بعد تمريرة بالكعب من جوليانو سيميوني.

وكان هذا الهدف هو الهدف الثاني للاعب النيجيري الدولي في الدوري هذا الموسم.

قال سيميوني بعد المباراة: "أديمولا لوكمان يتحسن، ويعمل بجد، ويقدم لنا أشياءً مختلفة. نحن نساعده على التطور دفاعياً لأنه يتمتع بأخلاقيات عمل عالية. إنه لاعب يتمتع بروح معنوية عالية ورغبة كبيرة في التعلم. نأمل أن يستمر في تقديم أشياء مهمة مثل ما قدمه اليوم".

وقد سجل حتى الآن خمسة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة في جميع المسابقات مع النادي.

بقلم أديبوي أموسو



