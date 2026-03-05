سلافيا براغ تُعطي الأولوية للفوز بلقب الدوري – أوغبو

أعرب مدافع منتخب نيجيريا إيغوه أوغبو عن رغبته في مساعدة سلافيا براغ على الفوز بلقب الدوري التشيكي هذا الموسم.



أعلن اللاعب النيجيري الدولي، الذي عاد مؤخراً إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة، ذلك في مقابلة مع كرة القدم في أفريقيا.



تجدر الإشارة إلى أن سلافيا براغ يتصدر حاليًا ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، يليه مباشرة سبارتا براغ برصيد 51 نقطة من 24 مباراة لعبها حتى الآن.



وأشار أوغبو إلى أنه سعيد للغاية لكونه جزءًا من الفريق وأنه مصمم على المساهمة بنصيبه لمساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري.

اقرأ أيضا:رئيس غلطة سراي يشيد بأوسيمين "الاستثنائي"



"في بعض الأحيان، عندما يتعلق الأمر بالإصابات، يكون الأمر شيئًا لا يمكنك منعه. يمكنك فقط التركيز على الوقاية، ولكن بالنسبة لي، أنا سعيد بالعودة"، هكذا قال المدافع.



"الإصابة ليست وضعاً يرغب أي لاعب في أن يكون فيه. بالنسبة لي، من دواعي سروري أن أعود إلى الفريق، وأن ألعب كرة القدم مرة أخرى مع الأولاد، وأن أشعر بلحظة كرة القدم مرة أخرى."



يسعدني العودة إلى الفريق. لقد قدموا أداءً رائعاً خلال فترة غيابي، وأنا فخور بهم. الانضمام إليهم مجدداً أمر جيد، والآن عليّ أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات معاً.



"عند عودتي، أريد أن أبذل قصارى جهدي، وأن أساعد الفريق بكل ما أستطيع، وأن أواصل التطور، وأن أقدم أداءً مميزاً لجماهيرنا حتى نتمكن في نهاية المطاف من رفع الكأس. هذا ما أؤمن به"، هكذا اختتم حديثه.



