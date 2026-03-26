جاهزون لترك بصمة مع فريق سوبر إيجلز

أعرب نجم نادي جينك، ييرا كولينز سور، عن طموحه في ترك بصمة كبيرة مع منتخب نيجيريا (النسور الممتازة).

كما اعترف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بأن استدعاءه الأول لمنتخب النسور الخضراء كان بمثابة "صدمة كبيرة" بالنسبة له.

تم اختيار سور الأسبوع الماضي ضمن تشكيلة منتخب النسور الممتازة للمباراتين الوديتين مع إيران والأردن من قبل المدرب الرئيسي إريك شيلي.

يُعدّ كلٌّ من إيمانويل فرنانديز، قلب دفاع فريق رينجرز، وفيليب أوتيل، الجناح، من بين المدعوين الجدد الآخرين في الفريق.

سور حريصة على إثارة الإعجاب

يحرص جناح فريق "فلاينج إيجلز" السابق على أن يصبح لاعباً أساسياً في الفريق.

اقرأ أيضا:بدأ منتخب النسور الخضراء استعداداته في أنطاليا استعداداً للمباريات الودية

"قبل شهرين فقط، كنت أشاهد الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكنت متوتراً، وفي كل مباراة لعبوها كنت أشجع الفريق"، هكذا صرح سور لوسائل الإعلام الخاصة بفريق النسور الخضراء.

بعد شهرين أو ثلاثة، تم استدعائي للانضمام إلى هذا الفريق، لقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي بصراحة. أحمد الله على كل شيء.

"إن تمثيل نيجيريا، التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، لهو شرف عظيم لي. إنه لشرف لا يجب أن أعتبره أمراً مفروغاً منه. عليّ أن أبذل قصارى جهدي."

مساهمة إيجابية في فريق النسور الخضراء

كما شارك سور ما ينوي تقديمه لمنتخب النسور الخضراء.

وأضاف: "أنا لاعب سريع جداً، وأحبّ الربط بين اللعب وزملائي في الفريق. آمل أن أقدّم هذا للفريق، وأن نحقق معاً المزيد".

بقلم أديبوي أموسو



