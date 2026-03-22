سيكون سور إضافة قيّمة لفريق إيجلز - مدرب سابق لفريق فلاينج إيجلز

يعتقد بول أيغبوجون، المدرب السابق لفريق النسور الطائرة، أن الجناح كولينز سور، الذي تم استدعاؤه مؤخراً إلى فريق النسور الخارقة، سيكون إضافة قيّمة للمنتخب الوطني الأول.



تجدر الإشارة إلى أن سور كان من بين اللاعبين الـ 23 الذين دعاهم المدرب الرئيسي إريك شيل للمشاركة في بطولة الدول الأربع التي ستقام هذا الشهر في الأردن.



في دردشة مع كرة القدم في أفريقيا، أيغبوجون، الذي أيد دعوة سور للانضمام إلى فريق النسور الممتازة، صرح بأن وعيه التكتيكي وقدرته على إنهاء الهجمات ستكون ذات قيمة للفريق.

وقال: "أنا سعيد حقاً من أجل كولينز (سور) لأن عمله الشاق قد أتى ثماره أخيراً بهذه الدعوة".



"لقد كان شخصًا رأيته وقمت باستكشافه في بورت هاركورت عندما كنا نبني فريقًا لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم أداءً جيدًا."



"إنه سريع، بل سريع جداً، ويمكنه اللعب كجناح ومهاجم. أعتقد أنه لم يُظهر كامل إمكاناته بعد، لكنني آمل أن يُضفي بعض السرعة على المنتخب الوطني."



أعتقد أنه سُجّل مؤخراً كأسرع لاعب في الدوري البلجيكي الممتاز، لكنه لا يتميز بالسرعة فقط؛ بل يتمتع أيضاً بوعي تكتيكي ممتاز وقدرة عالية على إنهاء الهجمات. سيكون إضافة قيّمة لمنتخب نيجيريا، وأنا سعيدٌ لأجله.



