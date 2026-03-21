    جنوب أفريقيا: نداه يُسجل فوزًا تاريخيًا لفريق ستيلينبوش في أول ظهور له على حساب تشيبا يونايتد

    أديبوي أموسو

    شارك المدافع النيجيري أوليسا نداه لأول مرة مع نادي ستيلينبوش لكرة القدم في فوزهم 2-1 على تشيبا يونايتد يوم السبت.

    شارك نداه في المباراة لمدة 84 دقيقة قبل أن يتم استبداله بـ وندربوي ماخوبو.

    تم طرد ماخوبو لاحقاً في المباراة التي شهدت منافسة شديدة.

    سجل نداه، الذي تم توظيفه في مركز خط الوسط الدفاعي، نسبة نجاح بلغت 100% في كل من التدخلات والتخليصات.

    انضم قلب الدفاع إلى ستيلينبوش في صفقة انتقال حر الشهر الماضي، لكن ظهوره الأول تأخر بسبب مشاكل في تصريح العمل.

    ارتقى فريق مارونز إلى المركز الثامن في جدول الدوري بعد الفوز برصيد 28 نقطة.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

