أندية جنوب أفريقيا العملاقة تجدد اهتمامها بنوابالي

أفادت تقارير موقع "أفريك فوت" أن نادي كايزر تشيفز قد جدد اهتمامه باللاعب الأساسي في منتخب نيجيريا، ستانلي نوابالي.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تعزيز قسم حراس المرمى قبل الموسم الجديد.

كان الفريق الذي يتخذ من سويتو مقراً له قد راقب نوابالي سابقاً خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، حيث أبهر حارس المرمى بأداء قوي مع المنتخب النيجيري لكرة القدم، مما ساعد النسور الخضراء على تحقيق الميدالية البرونزية.

بعد مغادرته نادي تشيبا يونايتد في وقت سابق من هذا العام، ظل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بدون نادٍ. قد يتغير هذا الوضع قريبًا، حيث تشير التقارير إلى أن نادي كايزر تشيفز قدّم عرضًا لضمه بشكل دائم.

يُعد نوابالي شخصيةً بارزةً في الدوري النيجيري الممتاز، وكونه متاحاً كلاعب حر يجعله خياراً جذاباً في سوق الانتقالات. يُعرف نوابالي بحضوره القوي، وردود فعله السريعة، وهدوئه تحت الضغط، وقد اكتسب سمعةً كواحد من أكثر حراس المرمى موثوقيةً في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة.

يتطلع فريق كايزر تشيفز بشغف إلى إعادة بناء صفوفه والمنافسة مجدداً على قمة كرة القدم الجنوب أفريقية. وقد تُسهم خبرة نوابالي وقيادته في توفير الاستقرار لخط الدفاع الذي عانى من عدم الاستقرار.

يأتي الاهتمام المتجدد بنوابالي في وقت يتعامل فيه فريق كايزر تشيفز مع حالة من عدم اليقين تحيط بحارس المرمى الأساسي براندون بيترسن.

من المتوقع أن يغادر بيترسن المستشفى يوم الاثنين بعد خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية يوم الجمعة. وقد أبعدته هذه الجراحة عن مباراة ديربي سويتو الأخيرة، ورغم أنه يتعافى بشكل جيد، إلا أن موعد عودته إلى الملاعب لا يزال غير واضح. عادةً ما تستغرق فترة التعافي من عملية استئصال الزائدة الدودية ما بين ثلاثة وستة أسابيع.

أُصيب حارس المرمى بالمرض في وقت سابق من الأسبوع قبل أن يوصي الأطباء بإجراء جراحة فورية، وهو ما شكل انتكاسة لكل من فريق كايزر تشيفز وآمال بيترسن في الحصول على استدعاء إلى تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم للمباريات الودية الدولية القادمة.

في ظل غياب بيترسن، دخل بروس بفوما بدلاً منه خلال مباراة الديربي ضد أورلاندو بايرتس، وهي المباراة التي خسرها فريق تشيفز بنتيجة 3-0، مما جعلهم متأخرين بفارق 11 نقطة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



