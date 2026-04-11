توصل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى اتفاق شفهي لضم روبرتسون

أفادت شبكة talkSPORT أن توتنهام توصل إلى اتفاق شفهي للتعاقد مع أندي روبرتسون هذا الصيف إذا تجنب الهبوط.

كان روبرتسون مستعداً للانضمام إلى توتنهام في يناير، لكن ليفربول لم يتمكن من إيجاد بديل له، وفشلت الصفقة.

أكد نادي ليفربول مؤخراً أن الظهير الأيسر الاسكتلندي سيغادر في نهاية الموسم عند انتهاء عقده.

علمت talkSPORT أن المدير الفني الجديد لتوتنهام، روبرتو دي زيربي، يدعم اهتمام النادي بروبرتسون.

ومع ذلك، فإن أي صفقة ستعتمد على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن انزلق توتنهام إلى منطقة الهبوط نتيجة فوز وست هام 4-0 على وولفرهامبتون ليلة الجمعة.

يسافر رجال دي زيربي إلى سندرلاند يوم الأحد في أول مباراة يخوضها المدرب الإيطالي كمدرب للفريق.

لم يحقق توتنهام أي فوز في آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز - وهي سلسلة تمتد إلى عام 2025.

يتأخرون بنقطتين عن منطقة الأمان ولديهم مباراة مؤجلة أمام وست هام صاحب المركز السابع عشر.

لعب روبرتسون دوراً ثانوياً لميلوس كيركيز في أنفيلد هذا الموسم، حيث شارك في 31 مباراة ولكن في الغالب كبديل.

يمتلك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 تمريرة، وقد حقق هذا الرقم القياسي في 189 مباراة أقل من لايتون باينز، الذي تجاوزه في عام 2022.



