ستامفورد بريدج مكان صعب للزيارة - كاريك يكشف عن رأيه قبل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

اعترف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، بأن ملعب ستامفورد بريدج ملعب صعب للعب عليه، وذلك في إطار استعدادات فريقه لمباراة نهاية هذا الأسبوع.

لطالما كانت المنافسة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد واحدة من أكثر المباريات التي انتهت بالتعادل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المواجهات الأخيرة في ستامفورد بريدج مالت لصالح البلوز.

لم يخسر تشيلسي حاليًا في آخر خمس مباريات له على أرضه في الدوري ضد مانشستر يونايتد، وهي سلسلة تتضمن فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3 في عام 2024 وفوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 في مايو 2025. في الواقع، سجل مانشستر يونايتد في غرب لندن سيئ للغاية، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 زيارة له إلى ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الممتاز.

لكنّ الأمور انقلبت رأسًا على عقب في أولد ترافورد، حيث حقق يونايتد فوزًا بنتيجة 2-1 في وقت سابق من هذا الموسم في سبتمبر. ويسعى فريق مايكل كاريك الآن لتحقيق أول فوز مزدوج على تشيلسي في الدوري منذ عام 2020.



اقرأ أيضا: كاريك هو المدرب المثالي لمانشستر يونايتد – عماد

وبينما تشير البيانات التاريخية إلى تفوق الفريق المضيف، يدخل تشيلسي هذه المواجهة وهو يعاني من أجل تحقيق الاستقرار، في حين يحتل يونايتد المركز الثالث بفارق سبع نقاط في الترتيب.

رؤى الخبراء تعادل تعادل مانشستر يونايتد في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد تشيلسي. كلا الفريقين يسجلان نعم في 9 من آخر 10 مباريات خاضها مانشستر يونايتد خارج أرضه، سجل كلا الفريقين. التعادل في الشوط الأول تعادل مانشستر يونايتد في الشوط الأول في 8 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه.

في مؤتمره الصحفي (عبر صحيفة تشيلسي كرونيكل) قبل مباراة تشيلسي، لم يتحدث مايكل كاريك كثيراً عن تشيلسي، لكنه ألقى نظرة على اللقاءات السابقة بين الفريقين.

"إنها مباراة مهمة، ونحن في وضع جيد، لكننا بحاجة إلى مواصلة البناء على ذلك. إنه ملعب صعب، ودائماً ما نخوض مباريات صعبة هناك."

"في معظم الأحيان كانت مباريات جيدة من حيث المنتج، لذلك سنكون مستعدين لذلك ونستمد الثقة مما بنيناه."

"لم نحقق النتيجة المرجوة أمام ليدز، ولكن بالتأكيد، الطريقة التي أنهينا بها المباراة والشخصية التي أظهرناها، نحتاج إلى تطبيقها في هذه المباراة."



