مدرب ستيلينبوش يشرح قراره بإشراك نداه في خط الوسط

أوضح غافين هانت، مدرب نادي ستيلينبوش لكرة القدم، السبب وراء قراره بإشراك أوليسا نداه في مركز غير مألوف ضد تشيبا يونايتد.

شارك نداه لأول مرة مع فريق ستيلز في المباراة التي انتهت بفوزهم 2-1 على فريق تشيبا يونايتد في ملعب أثلون يوم السبت الماضي.

تأخر ظهور اللاعب النيجيري الدولي الأول بسبب إجراءات معالجة الوثائق.

أبهر نجم تشيبا يونايتد السابق في وسط الملعب، بعد التحول من مركز قلب الدفاع التقليدي.

"عليك أن تسأله؛ سيخبرك، إنه لاعب كرة قدم جيد. لكنه لم يلعب منذ فترة طويلة"، هذا ما نقلته صحيفة "ذا صن". انطلق.

قلت له: "ليس لدينا لاعبون متاحون في خط الوسط. لدينا لاعب واحد على مقاعد البدلاء، لاعب وسط مركزي، لذلك سأشركك هناك. الأمر أسهل بالنسبة لك؛ لن تكون تحت ضغط."

"هناك قول مأثور جيد: لا تُجرِ تغييرات كثيرة لإحداث تغيير. لذلك، أجريتُ تغييرًا واحدًا فقط وأشركته."

بقلم أديبوي أموسو






