توقف عن انتقاد آرسنال، ركز على فريقك المتعثر – شيرر يوجه كلامه لمدرب برايتون

رد إيان شيرر على انتقادات فابيان هورزلر لفريق أرسنال بسبب "إضاعة الوقت" بعد فوزهم 1-0 على برايتون هذا الأسبوع.

حسم هدف بوكايو ساكا فوز أرسنال على برايتون، مما جعلهم يتقدمون بفارق سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتي على أرضه 2-2 مع نوتنغهام فورست.

لكن بعد المباراة، لم يكن هورزلر راضياً عن إدارة أرسنال للمباراة، وانتقد ديفيد رايا بشكل خاص بعد أن سقط حارس المرمى على الأرض عدة مرات واحتاج إلى علاج طبي.

قال هورزلر: "أعتقد أن هناك فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم اليوم".

لو سألت كل شخص في هذه الغرفة عما إذا كان قد استمتع بمباراة كرة القدم هذه، فأنا متأكد من أن أحدهم سيرفع ذراعه لأنه من مشجعي أرسنال المتحمسين، عدا ذلك، لا توجد فرصة.

في النهاية، علينا وضع حدود، أو على الدوري الإنجليزي الممتاز وضعها. إلى أين سيقودنا هذا في المستقبل؟ في إحدى المباريات، لعبنا 60 دقيقة كاملة من اللعب الفعلي، ثم عندما نلعب ضد آرسنال، تكون المدة 50 دقيقة فقط، أي بفارق عشر دقائق. هذا ما يدفع المشجعون ثمنه، هل فهمت قصدي؟

لن أشتكي من الحكم لأن الأمر صعب عليه حقاً، هل تريد طرد حارس المرمى ببطاقتين صفراوين لإضاعته الوقت؟ هذا لن يحدث أبداً، فماذا عليه أن يفعل؟ هذا هو بيت القصيد، ولهذا السبب نحتاج إلى قواعد وحدود.

عندما سُئل شيرر عما إذا كان هورزلر قد أدلى بتعليقاته في لحظة غضب، قال في بودكاست The Rest is Football (عبر مترو): "نعم، أفهم ذلك، وأتفهم ذلك، وربما يكون هذا أسوأ وقت للتحدث إلى مدرب بعد المباراة، خاصة عندما يخسر، لأن هناك الكثير من الأشياء التي تدور في رأسك وقد تقول أشياء قد لا تقصدها أو قد تندم عليها".

"لكن جماهير أرسنال لن تهتم بما يفكر فيه، ولن تهتم بكيفية أداء أرسنال، طالما أنهم سيخرجون ويفوزون بتلك المباراة."

كان مشجعو أرسنال سيشاهدون تلك المباراة ويستمتعون بها وبالنتيجة. أما هو [هورزلر] فلن يستمتع بها لأن فريقه لا يقدم الأداء المأمول. لقد فازوا في ثلاث مباريات فقط من أصل ست عشرة... من الأفضل له أن يركز على فريقه بدلاً من أي فريق آخر.



