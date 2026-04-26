قوي، صامد - كول يشيد بأداء أدارابيويو في فوز تشيلسي على ليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أشاد أسطورة تشيلسي جو كول بأداء توسين أدارابيويو الرائع في فوز البلوز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد في ملعب ويمبلي يوم الأحد.

حقق فرنانديز هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 23، حيث سدد برأسه عرضية بيدرو نيتو بعد بداية مهيمنة من البلوز.

أهدر كل من أنتون ستاش ودومينيك كالفيرت-لوين فرصًا كبيرة لفريق ليدز في الشوط الثاني، بينما تألق روبرت سانشيز بعد موسم صعب.

على الرغم من وجود بعض اللحظات العصيبة لتشيلسي في المراحل الأخيرة، إلا أن الفائزين بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات صمدوا بقوة ليحجزوا مكانهم في نهائي البطولة للمرة السابعة عشرة في تاريخهم.

وفي معرض تعليقه على الفوز في قناة TNT Sports، حرص كول أيضاً على تسليط الضوء على الأداء الرائع لسانشيز وثنائي قلب الدفاع تريفور تشالوباه وأدارابيويو.

"هذا ما يريد المشجعون رؤيته، إنهم يريدون رؤية القتال وتلك الشرارة الصغيرة التي كانت موجودة هناك"، هكذا قال كول، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع تشيلسي.

"أعتقد أن خط الوسط كان ممتازاً وسيطروا على الاستحواذ. لقد لعبوا كفريق مليء بالثقة وهذا يتطلب الكثير عندما تمر بفترة سيئة."

"اسمع، إنها مباراة نهائية أخرى للنادي، ومهما حدث مع هذا النادي على مدار العقدين الماضيين، يجب أن تستمر في الوصول إلى النهائيات، يجب أن تستمر في الفوز."

"الأمر يعود لهؤلاء اللاعبين، وقد قدموا أداءً رائعاً اليوم. يجب الإشادة بهم، وأعتقد أن روبرت سانشيز كان متميزاً في حراسة المرمى."

"تريفور تشالوباه في الخلف مع توسين أدارابيويو، قوي، مرن، تعامل مع دومينيك كالفيرت-لوين."

"أعتقد أن ذلك الرجل [إنزو فرنانديز] كان متميزاً. كانت هناك الكثير من علامات الاستفهام حوله بسبب تصريحاته، لكن عندما يدخل الملعب يكون مقاتلاً ومحارباً."



