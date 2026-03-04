تبددت آمال منتخب نيجيريا في الفوز بكأس العالم 2026 بعد تأكيد الفيفا استضافة جمهورية الكونغو الديمقراطية لبطولة الملحق.

تبددت آمال منتخب نيجيريا "النسور الممتازة" في المشاركة في كأس العالم 2026 يوم الأربعاء بعد أن أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التشكيلة النهائية لبطولة الملحق بين الاتحادات القارية، حيث تم اختيار جمهورية الكونغو الديمقراطية كممثل لأفريقيا.

في إشعار اعتماد تم تعميمه على الصحفيين قبل انطلاق البطولة، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل شكل البطولة وسرد أسماء الدول الست المشاركة.

إن إدراج جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يترك مجالاً لنيجيريا، التي طعن اتحاد كرة القدم التابع لها في نتيجة هزيمتها في التصفيات المؤهلة لبطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نوفمبر 2025.

قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم احتجاجاً رسمياً، زاعماً أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أشركت لاعبين غير مؤهلين خلال المباراة الحاسمة، التي انتهت بالتعادل 1-1 واتجهت إلى ركلات الترجيح، حيث خسرت نيجيريا.

سعى الاستئناف إلى قلب النتيجة وتأمين مكان فريق النسور الممتازة في التصفيات القارية.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا التطور في بيان له، قائلاً: "ستشهد بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 تنافس ستة فرق على آخر مكانين في كأس العالم 2026™، والتي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عبر 16 مدينة مضيفة".

"تم الآن تحديد جميع الفرق الستة، حيث تم تأكيد تأهل بوليفيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وجامايكا، وكاليدونيا الجديدة، وسورينام."

تنطلق بطولة التصفيات في 26 مارس.



