احتفل منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) بفوز إيمانويل فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في نادي رينجرز لهذا العام. Completesports.com التقارير.

أُعلن عن فوز فرنانديز بالجائزة يوم الاثنين.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي وصل إلى ملعب إيبروكس قادمًا من نادي بيتربورو يونايتد في دوري الدرجة الأولى الصيف الماضي، تطور بشكل ملحوظ من خلال أدائه القوي في الدفاع، كما أظهر خطورته في الكرات الثابتة.

هنأ منتخب النسور الخضراء المدافع على حسابه الرسمي X.

وجاء في البيان القصير: "نهنئ @EFernandez17_ على فوزه بجائزة أفضل لاعب في فريق رينجرز للرجال الليلة الماضية".

سجل قلب الدفاع خمسة أهداف في 23 مباراة بالدوري مع فريق لايت بلوز.

كما حظي بتقدير على المستوى الدولي، حيث شارك لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء ضد إيران الشهر الماضي.

بقلم أديبوي أموسو



