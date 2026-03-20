مساعد مدرب منتخب نيجيريا يحصل على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الفئة ب

أفادت التقارير أن دانيال أوغونموديدي، المدرب المساعد لفريق النسور الخضراء، قد حصل بنجاح على رخصة التدريب من الفئة "ب" التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تعتبر رخصة UEFA B علامة فارقة في مسار تعليم التدريب في جميع أنحاء أوروبا.

وقد عزز هذا الإنجاز من مكانة أوجونموديدي كمدير.

يُعتبر هذا الرجل البالغ من العمر 45 عاماً على نطاق واسع أحد أفضل المدربين الشباب في نيجيريا.

"بصفتي مناصرًا لتعليم تدريب كرة القدم، يسعدني أن أعلن بتواضع عن إتمامي الناجح والاعتراف الرسمي بي كمدرب مرخص من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من الفئة B."

وكتب على حسابه على موقع X: "معاً نستطيع أن نكون أفضل".

قاد أوجونمودي فريق ريمو ستارز للفوز بلقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) في الموسم الماضي.

كان عضواً في الجهاز التدريبي لمنتخب النسور الخضراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.



