فقاعات معسكر النسور الخضراء مع 21 لاعباً قبل المباريات الودية

وصل واحد وعشرون لاعباً إلى مقر إقامة منتخب النسور الخضراء في فندق بيليس ديلوكس في أنطاليا، تركيا، استعداداً للمباراتين الوديتين الدوليتين ضد إيران والأردن.

بدأ منتخب النسور الخضراء استعداداته يوم الثلاثاء بافتتاح معسكره استعداداً لمباراتيه القادمتين.

حضر 15 لاعباً إلى التدريبات يوم الثلاثاء، بينما وصل صامويل تشوكويزي ومادوكا أوكوي في وقت متأخر من الليل.

وصل كل من أديمولا لوكمان، وإيغوه أوغبوه، ورافائيل أونيديكا، وأكور أدامز، وزيدو سانوسي إلى المعسكر صباح الأربعاء.

سيُجري أبطال أفريقيا ثلاث مرات أول جلسة تدريبية لهم في تمام الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

اللاعبون في المعسكر

1. فيسايو باشيرو

2. إيوبي أليكس

3. إيمانويل أولواسغون

4. ييرا سور

5. أونواتشو بول

6. فيليب أوتيل

7. ⁠شبه أجايي

8. موسى سمعان

9. أوزوهو فرانسيس

10. برونو أونيمايتشي

11. برايت أوساي

12. ⁠فرانك أونيكا

13. أديبايو أديلي

14. أديمولا لوكمان

15. أكور آدامز

16. تشيديرا إيجوك

17. رافائيل أونيديكا

18. إيغوه أوغبو

19. مادوكا أوكوي

20. صامويل تشوكويزي

21. ⁠ زيدو السنوسي



