بدأ منتخب النسور الخضراء استعداداته في أنطاليا استعداداً للمباريات الودية

بدأ منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) استعداداته لمباراتيه الوديتين المرتقبتين ضد إيران والأردن بأول حصة تدريبية له مساء الأربعاء في أنطاليا بتركيا، بحسب التقارير. Completesports.com.

شارك 22 لاعباً في الحصة التدريبية التي أشرف عليها المدرب الرئيسي إريك شيل.

أقام الفريق معسكراً في أنطاليا استعداداً للمباراتين يوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا:مباريات ودية: نديدي يصل إلى معسكر النسور الخضراء بينما ينسحب باسي بسبب الإصابة

سيجري منتخب النسور الخضراء حصته التدريبية الأخيرة قبل المباراة الأولى ضد المنتخب الإيراني (الفريق الوطني) يوم الخميس.

سيكون هذا الاجتماع الثالث بين البلدين على المستوى الرفيع.

سجل أحمد غاربا هدفاً في الشوط الثاني حسم النتيجة لصالح فريقه في كأس كارلسبرغ في هونغ كونغ في يناير 1998، بينما انتهت مباراة الفريقين في المجموعة السادسة في كوريتيبا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل بالتعادل السلبي.

ستنطلق مباراة يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية مساءً بتوقيت نيجيريا).

بقلم أديبوي أموسو





