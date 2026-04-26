مدافع منتخب نيجيريا تحت أنظار نادي فولهام

فولهام مهتم بمدافع طرابزون سبور تشيبويكي نوايوو، Completesports.com التقارير.

يراقب فريق وايتس اللاعب نوايو إلى جانب زميله في الفريق فاغنر بينا، وفقًا لـ FourFourTwo.

انضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى نادي طرابزون سبور قادمًا من نادي وولفسبيرغر النمساوي في يناير الماضي.

اقرأ أيضا:مدرب بورتو غير متأكد من مستقبل موفي

لكن قلب الدفاع سرعان ما أثبت نفسه كشخصية رئيسية في ملعب بابارا بارك.

سجل نوايو ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة بالدوري مع فريق بلاك سي ستورم.

يُبرز اهتمام فولهام قدراته الدفاعية القوية وتعدد استخداماته، حيث أن اللاعب النيجيري مرتاح للعب في مركز قلب الدفاع وفي مركز خط الوسط الدفاعي.

وبحسب التقارير، فإن نادي باير ليفركوزن، أحد أندية الدوري الألماني، يراقب اللاعب أيضاً.



