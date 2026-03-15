مباريات ودية لفريق النسور الخضراء ضد إيران، والأردن تنتقل إلى تركيا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن مكان جديد لاستضافة البطولة الاستعراضية الرباعية التي تضم منتخبات نيجيريا وإيران وكوستاريكا، بحسب التقارير. Completesports.com.

كان من المقرر في البداية أن تقام البطولة في عمّان، عاصمة الأردن.

ستستضيف أنطاليا، تركيا، الآن البطولة التي ستساعد الأردن وإيران، وهما البلدان المضيفان، على الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026.

اقرأ أيضا:واكاما يشيد بـ"النمرة الصامدة" بعد فوزها على الفلبين

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن قراره بنقل مباريات البطولة الودية الدولية التي تضم أربعة فرق، والمقرر إقامتها في مارس 2026، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك بسبب الوضع الراهن في المنطقة والقيود المفروضة على حركة الأفراد. أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم على موقعه الرسمي.

سيواجه منتخب نيجيريا نظيره الإيراني في مباراته الأولى يوم الجمعة الموافق 27 مارس. كما سيلتقي منتخبا الأردن وكوستاريكا في نفس اليوم.

سيواجه فريق إريك شيل أصحاب الأرض الأردن في مباراتهم الثانية يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس.

وستلتقي إيران أيضاً مع كوستاريكا في نفس اليوم.

