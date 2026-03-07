تبرئة حارس مرمى منتخب نيجيريا من تهم التلاعب بنتائج المباريات

أفادت التقارير أن نادي سينجيدا بلاك ستارز، أحد أندية الدوري التنزاني الممتاز، برّأ حارس مرمى فريق سوبر إيجلز، أماس أوباسوجي، من تهمة التلاعب بنتائج المباريات بعد استكمال مراجعة داخلية للمسألة. Completesports.com.

تم إيقاف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من قبل نادي سينجيدا بلاك ستارز الشهر الماضي بسبب أداء مشبوه مزعوم في ثلاث مباريات شارك فيها النادي.

وشملت المباريات المعنية مباراة سينجيدا ضد فلامبو دو سنتر في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالإضافة إلى مباريات الدوري ضد بامبا جيجي إف سي ونامونجو إف سي في الدوري الممتاز إن بي سي.

ومع ذلك، وبعد مراجعة الحوادث، والنظر في دفاع اللاعب، وتلقي توضيح من المدير العام للنادي، لم يجد التحقيق أي دليل يربط أوباسوجي بالتلاعب بنتائج المباريات.

تمت إعادة أوباسوجي إلى منصبه الآن، وهو حر في مواصلة مهامه مع جانب عثمان نجار.

وفي الوقت نفسه، اعتذر اللاعب النيجيري عن المواقف التي أدت إلى الشكوك، وتعهد بالعمل على أوجه القصور التي تم تحديدها في أدائه لاستعادة ثقة المؤيدين وأصحاب المصلحة.

انضم أوباسوجي إلى فريق سينجيدا بلاك ستارز العام الماضي بعد مغادرته فريق فاسيل كينيما الإثيوبي.

بقلم أديبوي أموسو



