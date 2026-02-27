إيقاف حارس مرمى منتخب نيجيريا بسبب مزاعم التلاعب بنتائج المباريات

أكد نادي سينجيدا بلاك ستارز، أحد أندية الدوري التنزاني الممتاز، إيقاف حارس مرمى فريق سوبر إيجلز، أماس أوباسوجي، بسبب تورطه المزعوم في التلاعب بنتائج المباريات.

أعلن منتخب النجوم السوداء (سينجيدا بلاك ستارز) في بيان يوم الجمعة أنه تم إيقاف أوباسوجي لمدة ثلاثة أشهر في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

كما تم إيقاف خالد أوشو لمدة ثلاثة أشهر بسبب أعمال عدم الانضباط والتغيب عن التدريبات.

ذكّر الفريق الذي يتخذ من متيبا مقراً له جميع اللاعبين والموظفين بضرورة الالتزام بالانضباط والمساءلة واحترام النادي.

انضم أوباسوجي إلى فريق سينجيدا بلاك ستارز في عام 2025 بعد مغادرته نادي فاسيل كينيما الإثيوبي.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً جزءاً من تشكيلة منتخب النسور الخضراء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

شارك حارس مرمى فريق بيندل للتأمين السابق في مباراة واحدة مع أبطال أفريقيا ثلاث مرات.

بقلم أديبوي أموسو



