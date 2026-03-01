مباريات النسور الخضراء الودية في مارس في خطر وسط اضطرابات الشرق الأوسط

قد يتم إلغاء المباريات الودية القادمة لمنتخب نيجيريا (النسور الممتازة) ضد الأردن وإيران والمقرر إقامتها في عمّان هذا الشهر بسبب العمل العسكري المشترك الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران.

من المقرر أن يواجه منتخب النسور الخضراء منتخبي الأردن وإيران في البطولة الاستعراضية التي تضم أربعة منتخبات.

سيخوض فريق إريك شيلي مباراته الأولى ضد إيران يوم الجمعة الموافق 31 مارس.

سيواجه أبطال أفريقيا ثلاث مرات منتخب الأردن بعد أربعة أيام.

وقد أثيرت تساؤلات حول سلامة الفرق وكذلك مشاركة إيران في هذه البطولة الاستعراضية.

ردت إيران على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وسوريا والمملكة العربية السعودية لزيادة تقويض الأمن في الشرق الأوسط.



