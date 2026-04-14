لاعب خط وسط منتخب نيجيريا تم اختياره ضمن فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي لكرة القدم

تم اختيار الحسن يوسف ضمن فريق الأسبوع في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدف الفوز في مباراة فريقه نيو إنجلاند ريفولوشن ضد دي سي يونايتد بنتيجة 1-0 على ملعب جيليت في نهاية الأسبوع الماضي.

سجل يوسف حتى الآن هدفين في ست مباريات خاضها مع فريق ريفز في الدوري هذا الموسم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً هدفين لصالح

فريق ماركو ميتروفيتش الموسم الماضي.

أُسند إلى يوسف دور هجومي أكبر من قبل فريق نيو إنجلاند ريفولوشن هذا الموسم.

سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين للنادي في الموسم الماضي.

يحتل فريق نيو إنجلاند ريفولوشن حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب المؤتمر الشرقي برصيد تسع نقاط من ست مباريات.

سيواجهون فريق كولومبوس رود آيلاند في مباراة ضمن بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة يوم الأربعاء.

بقلم أديبوي أموسو






