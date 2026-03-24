معسكر المنتخب النيجيري يفتتح استعداداته للمباريات الودية ضد إيران والأردن

سيفتتح منتخب النسور الخضراء معسكره في أنطاليا بتركيا يوم الثلاثاء (اليوم) استعداداً للمباراتين الوديتين الدوليتين ضد إيران والأردن، وفقاً لما ذكره موقع Completesports.com.

وبحسب مسؤول الإعلام في فريق النسور الخضراء، بروميس إيفوجي، فقد وصل المدربون ومسؤولو الفريق بالفعل إلى إسطنبول، تركيا.

ستصل المجموعة إلى قاعدتها في أنطاليا بحلول الظهر.

وأضاف إيفوجي أن اللاعبين المدعوين سيبدأون بالوصول إلى المعسكر في وقت لاحق اليوم.

قام المدرب الرئيسي إريك شيل بدعوة 23 لاعباً للمشاركة في المباريات الودية.

سيخوض أبطال أفريقيا ثلاث مرات مباراتهم الودية ضد إيران يوم الجمعة.

سيخوضون معركة مع الأردن بعد أربعة أيام.



