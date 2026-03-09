نجم منتخب النسور الخضراء: لطالما تمنيت أن أكون مدافعًا مركزيًا

كشف مهاجم منتخب نيجيريا، تايوو أوونيي، أنه كان يحلم دائماً بأن يصبح مدافعاً خلال فترة نشأته.



قال نجم نوتنغهام فورست، الذي رسخ نفسه الآن كمهاجم، لموقع النادي الإلكتروني إنه لاعب متعدد الاستخدامات انتقل بين عدة مراكز قبل أن يجد مكانه في الهجوم.



"عندما كنت أصغر سناً، كنت ألعب دائماً في مراكز مختلفة. بدأت في الدفاع قبل أن أنتقل إلى خط الوسط ثم إلى الهجوم"، هكذا صرّح أوونيي. الموقع الرسمي لنادي نوتنغهام فورست.



"في إحدى المرات، عندما ذهبت إلى تجربة أداء، كنا نفتقر إلى لاعب، لذلك اضطررت للعب كصانع ألعاب ومهاجم أيضًا. سجلت أهدافًا حينها أيضًا، ومنذ ذلك الحين أردت دائمًا أن أكون مهاجمًا صريحًا."



وأضاف: "قبل أن أصبح مهاجماً، كنت أرغب في أن أكون قلب دفاع. لطالما استمتعت باللعب هناك مع أصدقائي، ولكن مع مرور الوقت أردت أن أصبح مهاجماً، وقد لعبت هناك منذ ذلك الحين".

كما تحدث اللاعب الدولي النيجيري عن الفترة التي قضاها مع ليفربول في صغره وكيف أثرت هذه الفترة على مسيرته الكروية.



"لقد ساعدني انضمامي إلى ليفربول على أن أصبح ما أنا عليه اليوم. كما قلت، لطالما رغبت في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي إنجلترا، وبانضمامي إلى ليفربول، أتيحت لي هذه الفرصة."



كنت أتمنى اللعب، لكن ذلك لم يحدث، لذا اضطررت للخروج على سبيل الإعارة، وهو ما كان صعباً. خضت عدة تجارب إعارة في بلدان مختلفة، لكنها ساعدتني على فهم ثقافات وشعوب مختلفة. كما ساعدتني على فهم كرة القدم بشكل أفضل وتجربة ما يمر به اللاعبون أثناء فترة الإعارة.



"كنت لا أزال شابًا وأخوض هذه التجربة على أمل الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ساعدتني الإعارات على التطور كلاعب، ولكن بعد كل تلك الانتقالات قلت لنفسي إنها ستكون الأخيرة."



