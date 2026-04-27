مدافع فريق النسور الخضراء يحصل على لقب أفضل لاعب في فريق رينجرز لهذا العام

تم اختيار إيمانويل فرنانديز، مدافع فريق سوبر إيجلز، كأفضل لاعب في نادي رينجرز لموسم 2025/26، وذلك بعد موسم أول مميز.



تغلب قلب الدفاع النيجيري البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تم التعاقد معه من بيتربورو، على بداية بطيئة ليصبح جزءًا حيويًا من دفاع فريق إيبروكس، وحصل على إشادة واسعة النطاق لثبات مستواه وتطوره.

اقرأ أيضا:"يلعب كل مباراة وكأنها الأخيرة" - جناح بشكتاش السابق يشيد بتعطش أوسيمين للأهداف



اشتهر اللاعب النيجيري الدولي بقدرته على الكرات الهوائية وتهديده للمرمى، وقد تم اختياره ضمن فريق العام للدوري الاسكتلندي الممتاز من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.



وبحسب التقارير، فإن أداءه العالي يجعله هدفاً لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أرسنال ووست هام، بالإضافة إلى فينورد.



بعد أدائه المميز مع ناديه، حصل على أول استدعاء له إلى المنتخب الوطني النيجيري، وشارك لأول مرة في 27 مارس 2026، في مباراة فاز فيها فريقه على إيران بنتيجة 2-1، وسجل هدفه الدولي الأول بعد ذلك بوقت قصير ضد الأردن.







