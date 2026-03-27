    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    مهاجم منتخب نيجيريا يجذب اهتمام أندية الدوري الألماني.

    أندية الدوري الألماني باير ليفركوزن، فولفسبورج، وفيردر بريمن تتعقب مهاجم طرابزون سبور بول أونواتشو، Completesports.com.

    تألق أونواتشو مع طرابزون سبور هذا الموسم، مما ساعد النادي على السعي للحصول على بطاقة تأهل قارية.

    يتصدر اللاعب النيجيري الدولي حاليًا قائمة هدافي الدوري التركي الممتاز برصيد 21 هدفًا في 24 مباراة.

    كما ارتبط اسم المهاجم بنادي الأهلي السعودي.

    تبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً حالياً حوالي 15 مليون يورو.

    لكن نادي طرابزون سبور غير مستعد لبيع أونواتشو بأي ثمن.

    لكن نادي طرابزون سبور غير مستعد لبيع أونواتشو تحت أي ظرف من الظروف.

    انضم نجم نادي ميتيلاند السابق إلى فريق بلاك سي ستورم قادماً من نادي ساوثهامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب)، الصيف الماضي.


