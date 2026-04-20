مهاجم منتخب نيجيريا يتورط في شجار مع أحد المشجعين في إيطاليا

أفادت التقارير أن مهاجم هيلاس فيرونا، جيفت أوربان، دخل في مشادة كلامية مع أحد المشجعين خارج ملعب بينتيغودي عقب خسارة فريقه 1-0 أمام إيه سي ميلان مساء السبت. Completesports.com.

ووفقاً لوكالة كورييري ديلو سبورتكان أوربان غاضباً من نتيجة المباراة، ورفض التوقف لالتقاط صورة مع أحد المشجعين.

خرج المهاجم من سيارته، ودخل في جدال حاد مع مشجع آخر، قام بضرب سيارته بيده المفتوحة.

تقوم السلطات حاليًا بمراجعة اللقطات المصورة، حيث تتواجد وحدة الشرطة الإيطالية المتخصصة في النظام العام، ديغوس، في مكان الحادث لإجراء تحقيقاتها.

انضم أوربان إلى فيرونا على سبيل الإعارة من نادي هوفنهايم الألماني الصيف الماضي.

سجل اللاعب النيجيري سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري مع الفريق الأصفر والأزرق.

وقد أثارت عروضه اهتماماً حقيقياً من الأندية التي تراقب المواهب الصاعدة في الدوري.

بقلم أديبوي أموسو



