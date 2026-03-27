صرح سيمون كاليكا، المدرب الهولندي الذي ساعد سامسون سياسيا خلال نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة 2005 في هولندا، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين، الصين، حصريًا Completesports.com إن فوز منتخب نيجيريا (النسور الممتازة) على إيران بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب أنطاليا في تركيا هو "أمر يثلج الصدر" ولكنه لا يمكن أن يعوض النيجيريين عن عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يمثل فوز يوم الجمعة ثاني انتصار لنيجيريا على إيران في ثلاث مباريات على مستوى الكبار، حيث انتهت المباراة الأخرى بالتعادل.

منح موسى سيمون منتخب النسور الخضراء التقدم المبكر، بتسجيله هدفاً في الدقيقة السابعة على ملعب أنطاليا سبور الذي يتسع لـ 29,307 متفرجاً في تركيا.

ضاعف أكور أدامز النتيجة في الدقيقة 51 قبل أن يقلص مهدي طارمي الفارق لإيران بعد سبع دقائق من مرور ساعة من المباراة.

مباريات ودية لفريق النسور الخضراء "للمتعة فقط" - كاليكا

مع استعداد منتخب النسور الخضراء لمواجهة الأردن في نفس المكان يوم الثلاثاء في مباراة ودية أخرى، اعترف كاليكا بأنه لم يتفاجأ بالنتيجة، واصفاً المباراة بأنها احتفالية إلى حد كبير.

"بالنسبة لي، من الجيد أن يفوز منتخب النسور الخضراء. لكنني أعتقد أن المباراة كانت للمتعة فقط ولا يمكنها التعويض عن عدم قدرة نيجيريا على اللعب في كأس العالم القادم في المكسيك/الولايات المتحدة الأمريكية/كندا في الصيف"، قال كاليكا.

يصر كاليكا على أن منتخب النسور الخضراء من بين أفضل فرق العالم

أكد كاليكا إيمانه القوي بجودة المنتخب الوطني النيجيري، مصراً على أنهم ما زالوا الأفضل في أفريقيا.

"موقفي ورأيي بشأن منتخب النسور الخضراء لا يزالان واضحين - إنهم أفضل فريق في أفريقيا. يمتلكون أفضل اللاعبين في أفريقيا، وهم أفضل بكثير من منتخبات الكاميرون، وساحل العاج، ومصر، والسنغال، وغانا، وغيرها."

"إنهم من بين أفضل 10 فرق في العالم، ويجب أن يكونوا دائماً حاضرين في كأس العالم."

غياب نيجيريا عن كأس العالم ضربة قوية لها ولأفريقيا

أكد كاليكا أن فشل نيجيريا في التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي يضر بها على جبهات متعددة.

"إنهم دائماً ما يمثلون مشهداً مشرقاً خلال نهائيات كأس العالم، لكن الغياب عن البطولة للمرة الثانية على التوالي ليس بالأمر الجيد - ليس جيداً للاعبين، وليس جيداً لنيجيريا وأفريقيا"، هكذا أعرب عن أسفه.

كاليكا يتحدث عن النجاح الذي حققه مع فرق الشباب النيجيرية

خلال فترة عمله كمساعد لسامسون سياسيا، ساعد كاليكا منتخب النسور الطائرة على الفوز بالميدالية الفضية في كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم 2005 في هولندا، كما قاد نيجيريا إلى الميدالية الفضية في منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008.

بقلم ساب أوسوجي



