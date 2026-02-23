يصل منتخب الصقور الخارقة إلى ياوندي يوم الأربعاء لخوض مباريات ودية ضد الكاميرون

سيصل منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) إلى ياوندي يوم الأربعاء لخوض مباراتين وديتين ضد منتخب الكاميرون (إندوميتابل ليونيسيس)، بحسب التقارير. Completesports.com.

سيسافر المدرب الرئيسي جوستين مادوجو، ومساعديه، الثنائي المحلي أندرلين مجبيشي وفاطمة أولوكو، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الجهاز الفني، من أبوجا إلى ياوندي.

وسينضم إليهم في عاصمة الكاميرون المهنيون المقيمون في الخارج.

سيواجه منتخب "سوبر فالكونز" منتخب الكاميرون في المباراة الودية الأولى يوم السبت.

ومن المقرر إقامة المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

يستعد كلا الفريقين لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 التي ستبدأ في المغرب الشهر المقبل.

تم وضع منتخب "سوبر فالكونز" في المجموعة "ج" مع منتخبات مالاوي وزامبيا ومصر التي تخوض أولى مبارياتها الدولية.

الكاميرون، التي بدأت الاستعدادات للمباريات الودية الأسبوع الماضي، تقع في المجموعة الرابعة مع غانا والرأس الأخضر ومالي.

.

بقلم أديبوي أموسو



