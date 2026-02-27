معسكر منتخب كاليفورنيا الممتاز (سوبر فالكونز) يتوسع إلى 24 لاعباً قبل المباريات الودية مع الكاميرون

أفادت التقارير أن 24 لاعبة يتواجدن الآن في معسكر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) في ياوندي، حيث يستعد بطلات أفريقيا للمباريات الودية ضد منتخب الكاميرون (اللبؤات الكاميرونية). Completesports.com.

انضمت حارسة المرمى الموثوقة تشياماكا نادوزي، والمدافعتان ميشيل ألوزي وأوسيناشي أوهالي، بالإضافة إلى المهاجم تشيويندو إيهيزو، إلى معسكر الفريق مساء الخميس.

من المتوقع أن يشارك الرباعي في جلسة التدريب الليلة.

ومن المتوقع انضمام لاعبتين أخريين، وهما حليمة أييندي وتشيدينما أوكيكي، إلى المعسكر يوم الجمعة (اليوم).

بدأ منتخب "سوبر فالكونز" استعداداته للمباريات الودية بجلسة تدريبية في ملحق ملعب "ستاد أومنيسبورت أحمدو أهيدجو" يوم الأربعاء.

تم تحديد موعد المباراتين الوديتين في الملعب العسكري في ياوندي يوم السبت 28 فبراير ويوم الثلاثاء 3 مارس على التوالي.

يستغل الفريقان هذه المباريات للوصول إلى مستوى ممتاز من اللياقة البدنية والاستعداد لمشاركتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 التي ستقام في المغرب في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

سيتنافس منتخب "سوبر فالكونز" في المجموعة "ج" إلى جانب زامبيا ومصر ومالاوي التي تخوض أولى مبارياتها، وستكون مباراتها الأولى ضد مالاوي في 18 مارس في الدار البيضاء.

يواجه منتخب الكاميرون، وصيف بطل عام 2016، منتخبات غانا ومالي والمنتخب الصاعد حديثًا الرأس الأخضر في المجموعة الرابعة، وستكون مباراتهم الأولى ضد مالي في 18 مارس في فاس.

اللاعبون في المعسكر

رشيدات أجيبادي، نجوزي أوكوبي-أوكيوجيني، كومفورت إرهابور، فاطمة أولوكو، جلوري أوغبونا، أولواتوسين ديميهين، شكورات أولاديبو، كافيات شيتو، كريستي أوشيبي، إستر أونينيزيدي، بريشيس كريستوفر، جينيفر إيتشيجيني، جيفت مونداي، جوي أوميوا، فافور نكوشا، فولاشادي إيجاميلوسي، رينسولا باباجيد، شاكيرات عيسى، تشياماكا نادوزي، ميشيل ألوزي، أوسيناتشي أوهالي، تشيويندو إيهيزو

بقلم أديبوي أموسو



