منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) يصعد إلى المركز 36 في أحدث تصنيف للفيفا

ارتقى منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) إلى المركز 36 في أحدث تصنيف للسيدات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء.

كان فريق جوستين مادوجو يحتل المرتبة 37 سابقاً، ولم يتقدم سوى مركز واحد في أحدث تصنيف.

كان آخر ظهور لبطلات أفريقيا الحاليات في مباراة ودية دولية ضد منتخب الكاميرون "اللبؤات التي لا تقهر" في مارس.

كما حافظ فريق سوبر فالكونز على موقعه كأفضل فريق في أفريقيا.

تُكمل جنوب أفريقيا وغانا والمغرب وزامبيا قائمة أفضل خمسة فرق في القارة.

حافظت إسبانيا على مركزها كأعلى فريق مصنف في العالم، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني.

تُكمل إنجلترا وألمانيا واليابان قائمة أفضل خمسة فرق في العالم.

سيتم إصدار التصنيف العالمي القادم لمنتخبات كرة القدم النسائية من قبل الفيفا يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

