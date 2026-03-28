مدافع فريق سوبر فالكونز يخضع لعملية جراحية ناجحة

أكد نادي الاتحاد للسيدات السعودي أن المدافعة النيجيرية آشلي بلامبتري قد خضعت لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة في القدم، بحسب التقارير. Completesports.com.

من المتوقع أن يغيب بلومبتري عن الملاعب لبضعة أشهر بسبب الإصابة.

هذه هي المرة الثانية التي ستغيب فيها لاعبة ليستر سيتي السابقة بسبب الإصابة منذ وصولها إلى نادي الاتحاد.

تعرضت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا لإصابة خطيرة أثناء مشاركتها مع نادي الاتحاد في مارس 2024، بعد فترة وجيزة من بداية رائعة لموسمها الأول حيث سجلت ثمانية أهداف في 12 مباراة.

تم إبعاد المدافع متعدد الاستخدامات عن الملاعب لمدة ستة أشهر تقريباً.

غاب بلومبتري عن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، فرنسا، بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية.

ستسعى لاستعادة لياقتها البدنية الكاملة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 المقرر إقامتها في يوليو.

بقلم أديبوي أموسو



