انتصر منتخب نيجيريا (سوبر فالكونز) على الكاميرون بنتيجة 3-1 في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم لكأس العالم للأندية (وافكون).

حقق منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) فوزًا مثيرًا على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في مباراة ودية ضمن استعدادات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، أقيمت على ملعب ياوندي العسكري يوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير إعلامية. Completesports.com.

تقدم منتخب "اللبؤات غير المروضة"، الذي حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بين الفريقين يوم السبت الماضي، بعد سبع دقائق فقط عن طريق كريستيان.

لكن تشيويندو إيهيزو أعاد التعادل لفريق سوبر فالكونز في الدقيقة 32.

أومأت إيهيزو برأسها من داخل منطقة الجزاء بعد أن رأت تمريرة أومورينسولا باباجيد الرائعة التي مهدت الطريق.

تقدمت نيجيريا في النتيجة لأول مرة في المباراة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عن طريق باباجيد.

تُركت لاعبة جناح فريق روما بدون رقابة داخل منطقة الجزاء، فسددت الكرة من فوق حارسة مرمى الكاميرون.

واصل فريق سوبر فالكونز هيمنته بعد الاستراحة، وحصل على الهدف الثالث عن طريق الظهير الأيمن ميشيل ألوزي بعد أربع دقائق من مرور ساعة من اللعب.

سدد ألوزي برأسه عرضية قائدة الفريق رشيدة أجيبادي من داخل منطقة الجزاء.

صنع فريق جوستين مادوجو المزيد من الفرص في المباراة، لكنه فشل في تعزيز تقدمه.

بقلم أديبوي أموسو



