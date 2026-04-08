تشكيلة منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) قبل المباراة الودية التي ستقام قبل بطولة كأس العالم لغرب أفريقيا (وافكون) ضد منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)

سيواجه منتخب نيجيريا (سوبر فالكونز) منتخب الرأس الأخضر في سلسلة من المباريات الودية هذا الشهر، بحسب التقارير. Completesports.com التقارير.

لم يتم تأكيد تفاصيل مكان ومواعيد المباريات الودية بعد.

ومع ذلك، من المتوقع أن تُقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي القادمة للسيدات.

يواجه منتخب "سوبر فالكونز" منتخب "اللبؤات الكاميرونية" في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتجري الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، والتي ستقام الآن اعتبارًا من شهر يوليو بعد تأجيلها من شهر مارس.

ستواجه نيجيريا منتخبات مالاوي وزامبيا ومصر، التي تخوض أولى مبارياتها الدولية، في المجموعة الثالثة.

تم وضع منتخب الرأس الأخضر، الذي سيشارك لأول مرة في المسابقة التي تقام كل عامين، في المجموعة الرابعة مع الكاميرون وغانا ومالي.

ستكون نهائيات كأس العالم للسيدات 2026 بمثابة بطولة تأهيلية لكأس العالم للسيدات العام المقبل في البرازيل.

بقلم أديبوي أموسو



