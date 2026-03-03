نجم فريق سوبر فالكونز: أنا من أشد المعجبين بدافيدو، كيز دانيال، وأولاميد

كشفت نجمة فريق سوبر فالكونز، رينسولا باباجيد، أنها من معجبي نجوم الموسيقى النيجيرية كيز دانيال، دافيدو، أساكي، وأولاميد.



قالت بابجيد، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من فريق سوبر فالكونز الذي فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 في المغرب، 49th شارع أنها تستمع إلى الكثير من موسيقى الأفرو بيتس.

أحب الاستماع إلى كيز دانيال، دافيدو، أساكي، أولاميد... جميعهم تقريباً.



أشارت نجمة فريق سوبر فالكونز إلى قائمة أغانيها قبل المباراة، معربة عن حبها لأغاني الحب لتهدئة مشاعرها، بينما الأغاني الحماسية والسريعة تجعلها متحمسة للغاية وتدفعها للانطلاق في أيام المباريات.



"أجل، لديّ تشكيلة متنوعة، حتى أغاني يوم المباراة وما شابه. أحب الاستماع إلى مزيج من أغاني الحب والأغاني المفعمة بالحيوية. إنه المزيج المثالي ليوم المباراة لأشعر بكل المشاعر."



