نجم فريق سوبر فالكونز، بلومبتري، يبدأ برنامج إعادة التأهيل من الإصابة في المملكة المتحدة

بعد نجاح عملية جراحية في قدمها اليسرى، بدأت آشلي بلامبتري، مدافعة فريق سوبر فالكونز، برنامج إعادة التأهيل الخاص بها.

خضع المدافع لعملية جراحية في نهاية الأسبوع الماضي بعد النكسة.

لجأت بلومبتري إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت بصراحة عن الفترة التي قضتها في الوطن والدعم الذي تلقته.

كتبت على إنستغرام: "أجمل أسبوع قضيته في المنزل لإجراء العملية الجراحية".

"أشعر بالامتنان للدعم والمساندة التي حظيت بها من عائلتي في نادي الاتحاد للسيدات خلال هذه المرحلة، وأتطلع إلى فرصة تحقيق المزيد من النمو الشخصي والجماعي - إنها رحلة الحياة."

اقرأ أيضا:مدافع فريق سوبر فالكونز يخضع لعملية جراحية ناجحة

من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن الملاعب لعدة أشهر.

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استبعاد لاعب ليستر سيتي السابق بسبب الإصابة منذ انضمامه إلى نادي الاتحاد.

تعرضت اللاعبة متعددة المواهب لإصابة خطيرة أثناء مشاركتها مع نادي الاتحاد في مارس 2024، بعد فترة وجيزة من بداية رائعة لموسمها الأول حيث سجلت ثمانية أهداف في 12 مباراة.

تم إيقاف بلومبتري عن العمل لمدة ستة أشهر تقريباً.

غابت عن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، فرنسا، بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية.



