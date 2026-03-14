الدوري التركي الممتاز: أونواتشو يسجل هدفه الحادي والعشرين في الدوري في فوز طرابزون سبور على ريزيسبور

واصل بول أونواتشو سلسلة أهدافه الرائعة حيث سجل هدفاً آخر في فوز طرابزون سبور 1-0 على ريزيسبور في الدوري التركي الممتاز يوم السبت.

سجل أونواتشو هدفاً بعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة بفضل تمريرة عرضية من أولكسندر زوبكوف.

يملك نجم منتخب النسور الخضراء الآن 21 هدفاً في 23 مباراة في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

اقرأ أيضا:تركيا: أوسيمين يسجل هدفًا في فوز غلطة سراي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير

سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً 23 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

هدفه ضد ريزيسبور يعني أنه مدد سلسلة تسجيله للأهداف إلى ثماني مباريات متتالية في الدوري، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الإنجاز مع طرابزون سبور منذ بوراك يلماز في عام 2011.

يحتل طرابزون سبور المركز الثالث برصيد 57 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن متصدر الدوري غلطة سراي.

بقلم جيمس أغبيريبي



