حاسوب عملاق يتوقع سباق دوري أبطال أوروبا بعد فوز مانشستر يونايتد على برينتفورد

وصل سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ذروته الدرامية، وفي يوم الاثنين، اتخذ مانشستر يونايتد خطوة هائلة نحو العودة إلى منافسات الأندية الأوروبية الكبرى بعد غياب دام موسمين.

حقق يونايتد فوزاً ثميناً على برينتفورد بنتيجة 2-1 مساء الاثنين، ليصبح على مقربة من التأهل لدوري أبطال أوروبا مع تبقي أربع مباريات فقط في الموسم.

كانت الحياة تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك وردية اللون بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي قفز إلى المركز الثالث في الترتيب خلف منافسيه على اللقب مانشستر سيتي وأرسنال فقط.

سيتعين على الفريق الانتظار للمنافسة على اللقب، لكن العودة إلى دوري أبطال أوروبا كانت دائماً الأولوية الرئيسية للشياطين الحمر عند دخول الموسم، وهم الآن في وضع مثالي في السباق للحصول على مكان في منافسة العام المقبل.

بحسب موقع si.com، في الواقع، تنبأ الحاسوب العملاق التابع لشركة Opta بكيفية سير المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اكتملت مهمة مانشستر يونايتد تقريبًا.

لقد ضمن كل من مانشستر سيتي وأرسنال مكانهما بالفعل في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، لكن أوبتا ضمنت أيضاً بشكل شبه كامل أن يونايتد وليفربول وأستون فيلا سيحصلون على أماكن التأهل الثلاثة المتبقية، حيث تستحق الفرق الثلاثة احتمالات أفضل من 97٪ لإنهاء الموسم خلف المتنافسين على اللقب.

لا يفصل بين الفرق الثلاثة سوى ثلاث نقاط، لكن أستون فيلا وليفربول، المتعادلان برصيد 58 نقطة في المركزين الرابع والخامس، يتقدمان بفارق ثماني نقاط على برايتون صاحب المركز السادس، مع تبقي 12 نقطة فقط للتنافس عليها. لذا، من الواضح لماذا يعتقد الحاسوب العملاق أن المنافسة على المراكز الخمسة الأولى قد حُسمت.

الفرق الخمسة الأولى فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز تضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذلك قد تعتقد أن السباق قد انتهى بالفعل بنهاية غير مثيرة، لكن هذا ليس بالضرورة هو الحال.

إذا أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الخامس - وهو مركزه الحالي - وفاز أيضاً بلقب الدوري الأوروبي 2025-2026، حيث وصل حالياً إلى الدور نصف النهائي، فإن صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب أيضاً في دوري أبطال أوروبا في موسم 26-27.

إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون هناك معركة شرسة على المقعد السادس والأخير في دوري أبطال أوروبا بين أكثر من ستة فرق.



