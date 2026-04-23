يتوقع حاسوب عملاق ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن يتقدم مانشستر سيتي على أرسنال ويتصدر الترتيب.

للمرة الأولى منذ أغسطس، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، منهياً بذلك هيمنة أرسنال على قمة الجدول.

مدد رجال بيب غوارديولا سلسلة انتصاراتهم إلى خمس مباريات في جميع المسابقات يوم الأربعاء بفوزهم 1-0 على بيرنلي في ملعب تيرف مور.

لم يكن أداءً مميزاً لفريق مانشستر سيتي، لكن كل ما يهم هو النقاط الثلاث التي جمعوها لانتزاع المركز الأول من فريق أرسنال.

يتساوى الفريقان المتنافسان على اللقب الآن برصيد 70 نقطة في صدارة الترتيب، ولكل منهما فارق أهداف +37. لكن السيتي سجل 66 هدفًا مقابل 63 هدفًا لأرسنال، وهو ما يكفي لوضع السيتي في الصدارة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز بدا شبه مستحيل قبل أربعة أشهر فقط.

كما أدى فوز السيتي في منتصف الأسبوع إلى هبوط بيرنلي رسمياً إلى دوري البطولة، مما جعل سباق الهبوط محصوراً بين أربعة أندية فقط: ليدز يونايتد، الذي انتزع نقطة من بورنموث مساء الأربعاء، ونوتنغهام فورست، ووست هام يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

بحسب موقع si.com، ومع دخول الدوري الإنجليزي الممتاز شهره الأخير من المباريات، إليكم كيف يتوقع الحاسوب العملاق التابع لشركة Opta الترتيب النهائي بعد فوز السيتي الأخير.

لا تزال شركة أوبتا تدعم فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مع مرور كل أسبوع، تُقلل هذه الشركة العملاقة من فرص المدفعجية. فبعد أن فرّط رجال ميكيل أرتيتا في تقدمهم بتسع نقاط، لم يتبق أمامهم سوى 66.38% لإنهاء انتظارهم الذي دام قرابة 22 عامًا للتتويج باللقب الإنجليزي.

تبدو حظوظهم في صالحهم للوهلة الأولى. ففي النهاية، لا تتجاوز فرصة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الحادي عشر 33.62%. لكن النقاط المتوقعة أقرب بكثير من هذه النسب.

من المتوقع أن ينهي أرسنال الموسم برصيد يقارب 81 نقطة، بينما من المتوقع أن يحصد السيتي حوالي 79 نقطة. ولا يترك الفارق المتوقع البالغ 1.58 نقطة مجالاً للخطأ لأي من الفريقين؛ فأي تعثر قد يحسم سباق اللقب.

بحسب أوبتا، فإنّ المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محسومةٌ تقريباً. يتصدر أستون فيلا ومانشستر يونايتد القائمة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، ولكلٍّ منهما فرصةٌ تزيد عن 98% للتأهل إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية برصيدٍ يقارب 65 نقطة.

ليفربول، الذي يتأخر حاليًا بثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا ومانشستر يونايتد، هو الفريق الإنجليزي الأخير المتوقع مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2026-27. ورغم موسم الريدز المتعثر، يُتوقع أن يحصد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حوالي 63 نقطة، وهو ما يكفي لضمان مكان له بين نخبة أندية أوروبا في الموسم المقبل.



