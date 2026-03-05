حاسوب عملاق يتوقع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعثر مانشستر سيتي في سباق اللقب

شهد سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26 منعطفاً هائلاً آخر في منتصف الأسبوع، حيث وسّع المتصدر أرسنال الفارق في صدارة الترتيب بعد نتيجة سيئة غير متوقعة على أرضه من أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

لم يكن أداء أرسنال رائعاً، لكنه تمكن من تحقيق الفوز 1-0 خارج أرضه على برايتون وهوف ألبيون مساء الأربعاء.

في الوقت نفسه، لم يتمكن السيتي مرتين من الحفاظ على تقدمه واكتفى بالتعادل 2-2 على أرضه أمام فريق نوتنغهام فورست المرشح للهبوط، مما أنهى سلسلة انتصاراته التي استمرت أربع مباريات والتي شهدت تقليص الفارق في صدارة الترتيب.

قد يكون لفقدان النقاط من قبل السيتي تداعيات هائلة على سباق اللقب، حيث أصبح فريق ميكيل أرتيتا الآن في وضع مريح في المقدمة مع دخول المرحلة الحاسمة من الموسم.

لكن نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف الأسبوع لم تؤثر فقط على سباق اللقب، بل هزت أيضاً المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا، وكذلك صراع الهبوط، مما زاد من حدة الإثارة في المراحل الأخيرة من الموسم.

إليكم كيف يتوقع الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا أن تتطور المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع المقبلة في أعقاب خطأ مانشستر سيتي، بالإضافة إلى معارك مهمة أخرى على المراكز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

بحسب موقع si.com، كانت شركة Opta تعتبر أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب قبل انطلاق مباريات منتصف الأسبوع، ولم تؤدي نتائج يوم الأربعاء إلا إلى تعزيز ثقة الحاسوب العملاق في فريق أرتيتا.

من المتوقع أن ينهي فريق أرسنال الموسم برصيد 84 نقطة، وهو نفس المبلغ الذي جمعه ليفربول في الموسم الماضي ليتوج نفسه بطلاً.

في غضون ذلك، تسبب تعثر مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست في اتساع الفارق بينه وبين آرسنال إلى سبع نقاط. ورغم أن السيتي لديه مباراة مؤجلة، وأن فريق أرتيتا سيواجه آرسنال مجدداً على ملعب الاتحاد لاحقاً هذا الموسم، إلا أن توقعات أوبتا تشير إلى أن فريق بيب غوارديولا سينهي الموسم برصيد 76 نقطة في المركز الثاني.

كان تعثر مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع بالغ الأهمية في نظر أوبتا، لدرجة أن آرسنال رفع حظوظه في الفوز باللقب بنسبة 10%. بعد نتائج نهاية الأسبوع التي فاز فيها كلا الفريقين، مُنح آرسنال فرصة 82.71% للفوز بالدوري مقابل 17.25% لمانشستر سيتي.

بعد أيام، وبعد تحول طفيف في النتيجة لصالح فريق أرسنال، ارتفعت احتمالات فوز أرسنال إلى 92.84%، بينما انخفضت احتمالات فوز السيتي إلى 7.16%.

من شبه المؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيرسل أفضل خمسة فرق فيه إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2026-27.

مع حجز اثنين من أصل خمسة تذاكر متاحة للمتنافسين على اللقب، يبدو أن المنافسة ستكون بين أربعة فرق على الثلاثة المتبقية - وتتوقع أوبتا أن تكون المعركة متقاربة بشكل كبير.

خسرت ثلاثة من الفرق الأربعة المرشحة، أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول، في منتصف الأسبوع، بينما كان تشيلسي الفريق الوحيد الذي حصد ثلاث نقاط. ومع ذلك، وفقًا لـ Opta، من المتوقع أن يغيب فريق ليام روزينيور، تشيلسي، عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من المتوقع أن يحتل أستون فيلا المركز الثالث على الرغم من فوزه مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات له في الدوري.

تتوقع أوبتا أن يقوم فريق أوناي إيمري بتصحيح مساره بعد تعرضه لهزيمة ساحقة على أرضه أمام منافسه تشيلسي، لينهي الموسم بحوالي 66 نقطة، مما يمنحه احتمالات بنسبة 63.31% للتأهل لدوري أبطال أوروبا.



