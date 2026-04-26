حاسوب عملاق يتوقع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استعاد أرسنال الصدارة.

لا يزال إيمان الحاسوب العملاق بفريق أرسنال راسخاً. فحتى بعد أن تفوق مانشستر سيتي على فريق شمال لندن في منتصف الأسبوع، لا تزال إحصائيات أوبتا تُرجّح كفة المدفعجية بشكل كبير، وفقاً لموقع si.com.

وقد تعززت هذه الثقة أكثر بعد الفوز بثلاث نقاط يوم السبت على نيوكاسل.

بدلاً من جودة (أو انعدامها) أداء أرسنال في الآونة الأخيرة، يبدو أن هذا الموقف نابع من مستوى الخصوم الذين لم يلعب ضدهم كلا الفريقين بعد.

من المقرر أن يواجه فريق أرسنال اثنين من الفرق الأربعة الأخيرة في الترتيب، وهما كريستال بالاس صاحب المركز الثالث عشر وفريق فولهام صاحب المركز العاشر بفارق أهداف سلبي.

ومن المقرر أيضاً أن يواجه السيتي كريستال بالاس، لكن عليه السفر إلى ملعب هيل ديكنسون الخاص بإيفرتون قبل مواجهة برينتفورد (التاسع)، وبورنموث (السابع)، وإنهاء الموسم بمواجهة أستون فيلا صاحب المركز الخامس.

وكما كرر أرتيتا مراراً وتكراراً طوال الأسبوع، فإن مواجهة أرسنال مع نيوكاسل كانت "المباراة الأولى" من سلسلة مباريات من خمس مباريات.

على الرغم من أن نسبة احتمال الفوز باللقب واسعة بشكل مفاجئ، إلا أن شركة أوبتا تتوقع أن يفصل بين السيتي والمدفعجية نقطتان فقط مع نهاية الموسم.

بحسب أكثر مزودي البيانات موثوقية في عالم كرة القدم، فقد حُسمت المنافسة على المراكز الخمسة الأولى. ويُمنح مانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا فرصة بنسبة 96% على الأقل لإنهاء الموسم مباشرةً خلف أرسنال ومانشستر سيتي.

ومع ذلك، فإن سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا لم يُحسم بعد.

أدى تراجع فيلا إلى المركز الخامس بعد هزيمته 1-0 أمام فولهام يوم السبت إلى فتح الباب أمام احتمال صعب للغاية.

إذا أنهى فريق أوناي إيمري الموسم في ذلك المركز تحديداً - حيث تبلغ احتمالية قيامهم بذلك 34.5٪ - وفاز بالدوري الأوروبي الذي يأتي مع التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإن الفريق الذي يتسلل إلى المركز السادس سيحصل أيضاً على فرصة المشاركة في مسابقة الأندية الأوروبية الأبرز.



