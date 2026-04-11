حاسوب عملاق يتوقع مركز تشيلسي في سباق المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت صحيفة "تشيلسي كرونيكل" أن حاسوب "أوبتا" العملاق ألقى بظلاله على طموحات تشيلسي في نهاية الموسم، متوقعاً احتلال فريق ليام روزينيور المركز السادس.

لم تتزعزع قبضة تشيلسي على احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى كثيراً، لكن المباراتين القادمتين هما بمثابة تحديد مصير هذا الموسم.

بعد الهزيمة 3-0 أمام إيفرتون، يحتل البلوز المركز السادس، متأخرين بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، لكن أستون فيلا ومانشستر يونايتد يتقدمان الآن بست وسبع نقاط على التوالي.

يواجه فريق البلوز سلسلة مباريات صعبة تتضمن مواجهات على أرضه مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى رحلة لمواجهة ليفربول.

ما يزيد الأمور صعوبة بالنسبة لليام روزينيور هو أن وكيل أعمال إنزو فرنانديز قد ألمح إلى أنه قد يرحل إذا لم يتم ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتوقعات شركة Opta Supercomputer لا تبشر بالخير بالنسبة لتشيلسي.

قدمت شركة أوبتا توقعاتها لنهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيعمل ليام روزينيور على تحقيق نتيجة مختلفة.

يتوقع الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا أن تشيلسي هو الأرجح أن ينهي الموسم في المركز السادس (24 بالمائة).

بالمقارنة، تبلغ فرصة ليفربول في احتلال المركز الخامس 34%، بينما تنخفض فرصة مانشستر يونايتد وأستون فيلا إلى 15 و9% على التوالي، وذلك بسبب تقدمهما القوي.



