تيلا يجدد عقده مع باير ليفركوزن ويلتزم بمستقبله معه

أكد نادي باير ليفركوزن أن ناثان تيلا قد جدد عقده مع النادي، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

وقع تيلا، الذي انضم إلى نادي الدوري الألماني من نادي ساوثهامبتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب) في عام 2023، عقدًا جديدًا حتى 30 يونيو 2031.

كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب النيجيري الدولي السابق في صيف عام 2028.

تيلا سعيدة بالصفقة الجديدة

اقرأ أيضا: فريتز: فيردر بريمن خاطر كثيراً بالتعاقد مع بونيفاس

يرى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً التزامه طويل الأمد مع ليفركوزن كتعبير عن علاقة خاصة.

"أشعر حقًا أنني في بيتي في باير ليفركوزن، فقد شهدت السنوات القليلة الأولى الكثير من النجاحات الرائعة"، هكذا صرّح تيلا. الموقع الرسمي للنادي.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet باير ليفركوزن 1.46 1xBet X تعادل 5.18 1xBet فولفسبورج 7.21 1xBet

"إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من تطوير فريق جديد وقوي. أنا متأكد من أننا سنحقق أهدافنا مرة أخرى في السنوات القادمة."

جناح ليفركوزن لاود

وصف المدير الإداري للرياضة، سيمون رولفس، لاعب بيرنلي السابق بأنه لاعب متميز.

"يسعدنا أننا سنحتفظ بلاعب محترف محبوب ومن الطراز الرفيع في صفوفنا على المدى الطويل. ناثان تيلا لاعب متميز على أرض الملعب ولاعب بالغ الأهمية في غرفة الملابس"، صرّح رولفس.

"إن ارتباطه بنادي باير ليفركوزن واضح وجلي كل يوم. أما من الناحية الرياضية، فإن سرعته وقدراته الكروية هي الصفات المميزة التي يضيفها ناثان إلى فريقنا."

بقلم أديبوي أموسو



