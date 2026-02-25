"هذا دليل على انعدام الثقة" - أديبايور ينتقد إضاعة أروكوداري لركلة الجزاء أمام كريستال بالاس

ألقى مهاجم مانشستر سيتي السابق إيمانويل أديبايور باللوم على افتقار مهاجم منتخب نيجيريا تولو أروكوداري للثقة في إضاعته ركلة الجزاء ضد كريستال بالاس في نهاية الأسبوع.



انضم أروكوداري إلى وولفرهامبتون في الصيف في صفقة انتقال حظيت باهتمام كبير، لكن تسجيل هدفين فقط، مع احتلال النادي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع المهاجم الضخم تحت الضغط.



أتيحت له فرصة لزيادة رصيده من الأهداف وربما تحقيق فوز نادر لفريق وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس المتعثر، لكن حارس المرمى دين هندرسون أمسك بركلة الجزاء بسهولة، مما أدى إلى تلقيه رسائل عنصرية على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المشجعين بعد أن حقق بالاس فوزًا غير متوقع بهدف متأخر.

اقرأ أيضا:أجيبادي، ديميهين، وتسعة لاعبين آخرين يصلون إلى معسكر منتخب كاليفورنيا (سوبر فالكونز) في ياوندي استعداداً للمباريات الودية ضد الكاميرون



وفي معرض تعليقه على هذا التطور، اعتقد أديبايور، الذي كان يتحدث بصفته خبيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن اللاعب الدولي النيجيري كان يفتقر إلى الثقة اللازمة لتحويل ركلة الجزاء.



قال أديبايور: "عندما تكون أمام المدافع، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو إما ارتكاب خطأ ضدك أو تركك لتنهي الهجمة".



"يفتقر تولو إلى الثقة، فهو لا يعرف ما يفعله. هذا نقص كبير في الثقة."



"لا يمكنك ارتكاب خطأ كهذا في مثل هذه المباراة."



