«هذه هي المعركة الأكبر» - هاي يتحدث عن النزال المحتمل بين جوشوا وفيوري

كشف بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ديفيد هاي أنه يرغب بشدة في مشاهدة نزال محتمل بين أنتوني جوشوا وتايسون فيوري.



أثار فيوري وجوشوا الترقب في وقت سابق من هذا الشهر عندما تبادلا التصريحات النارية في ملعب توتنهام هوتسبير، مما أعاد إشعال الحماس لمباراة انهارت عدة مرات في الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن الترقب الجماهيري للمباراة ازداد مع حضور جوشوا لفوز فيوري الأخير على أرسلانبيك محمودوف.

اعترف هاي، بطل الوزن الثقيل السابق في فئتين، بأنه متشوق لمشاهدته.



"هذا هو أكبر صراع يمكن أن يخوضه كلاهما. يجب عليهما خوضه، يجب عليهما الضغط عليه، يجب عليهما ذلك. كلاهما يحتاج إلى الآخر، من أجل إرثهما الخاص، لأسباب مختلفة."



"يجب على كليهما أن يقولا إن أنتوني جوشوا كان في نفس حقبة تايسون فيوري، والعكس صحيح، وأنهما تنافسا بشدة لتحديد الفائز. ربما سيجنيان الآن أموالاً أكثر مما كانا سيجنيانه عندما طُرح الموضوع لأول مرة."

